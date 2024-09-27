27/09/2024 10:02

【外圍經濟】歐洲股市收市創紀錄新高，中國市場樂觀情緒推動漲勢

《經濟通通訊社27日專訊》歐洲股市創下收市紀錄新高，投資者對中國刺激措施的樂觀情緒推動相關板塊反彈。

斯托克歐洲600指數周四(26日)收市上漲1.3%。奢侈品、礦業和汽車板塊，以及科技股領漲，此前報道稱，中國正在考慮向大型國有銀行注資1萬億元人民幣（1420億美元）。

雖然中國方面的消息支持了整體信心，但一些企業方面的新聞引發部分個股大跌。快時尚零售商Hennes & Mauritz AB一度下滑8.6%。公司此前表示，歐洲天氣寒冷，不太可能實現全年經營利潤目標。育碧娛樂亦一度下跌21%，公司早前下調目標，因《刺客教條》系列最新遊戲延遲推出。(rc)