27/09/2024 14:25

【外圍經濟】聯儲局正在探索調整流動性框架以保護未保險存款

《經濟通通訊社27日專訊》聯儲局最高銀行業監管機構表示，聯儲局正在探索調整流動性框架，以保護未保險存款，潛在的規定將尋求在沒有政府直接擔保的情況下，保護這些存款。

聯儲局負責監管事務的副主席巴爾(Michael Barr)周四(26日)在紐約聯儲第十屆年度美國國債市場會議上表示，監管機構正在探索要求大型銀行在貼現窗口以「儲備金和抵押品」的形式，按照其未保險存款的一定比例，維持最低數量隨時可用的流動性。

他表示，至關重要的是讓未保險儲戶相信，他們的資金在必要時可以隨時提取，而要求大型銀行擁有隨時可用的流動性來滿足這些存款提取要求將增強這種信心。這一要求將是對現有流動性規定的補充。(rc)