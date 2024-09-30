30/09/2024 19:13

【銀色債券】工銀亞洲:首日認購額及人數增一成，人均認購26手

《經濟通通訊社30日專訊》港府發行的第九批銀色債券今日起接受認購，中國工商銀行（亞洲）表示，首日總認購金額及人數較去年增加約一成，其中每人平均認購約26手，最高認購金額為100萬元，而透過網上渠道認購佔比約七成，反應符合預期。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，美國聯儲局一如市場預期於9月份宣布減息，減息幅度更達半厘，為自2020年以來首度減息，而本地銀行的最優惠利率亦相應跟隨下調。於步入減息周期之際，政府推出的新一批銀色債券，回報與未來3年通脹掛鈎，保證息率仍可維持4厘；參考現時3年期的美國國債收益率亦只有3.4厘，今批銀債作為相對低風險的防守型投資工具，對銀齡一族有一定吸引力。

他又表示，市場預期今年內美國聯儲局有機會再度減息，因此存款息率有機會進一步下調，而快將來臨的11月美國大選對環球投資環境亦增添不確定性。是次銀債一方面可以鎖定未來3年4厘的息率回報，另一方面又設有靈活提取的特性，容許持有人於到期前贖回，同時獲享贖回前的利息，加上銀行豁免到期前贖回費用，持有人可因應未來的投資環境及自身財務情況套現或持有銀債至到期，攻守兼備。面對未來的減息環境，是次銀債作為結合低風險及靈活彈性的中長線資產配置工具，加上入場門檻較低，最低認購金額只需1萬元，更添吸引力，預期今批銀債認購反應理想。

該行推出七大費用豁免優惠，包括豁免認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。(bi)



