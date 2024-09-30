30/09/2024 17:40

《外圍焦點》鮑威爾發表講話，美國公布芝加哥PMI

《經濟通通訊社30日專訊》中國出台大規模刺激經濟措施，推動華爾街市場情緒走向樂觀。美股大盤上周五（27日）避險情緒減退，連續第三周上漲，道指再創新高。道數漲137.89點或0.3%，報42313點。標普500指數約持平於5738.17點。納指跌70.7點或0.4%，報18119.59點。港股方面，恆生指數收市報21133，升501點或2.4%，成交5058億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，德國財政部長林德納發表講話。9:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會聽證會上作介紹性發言。1日凌晨1:55am，美聯儲主席鮑威爾在全美商業經濟協會(NABE)第66屆年會就經濟前景發表講話。

數據方面，今晚8:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.1%，年率升幅料由1.9%收窄至1.7%。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由46.1降至46。10:30pm，美國公布9月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負9.7惡化至負10.3。(wa)