30/09/2024 07:51

《國金頭條》市場情緒轉樂觀，美股大盤周線上漲，道指再創新高

《經濟通通訊社30日專訊》中國出台大規模刺激經濟措施，推動華爾街市場情緒走向樂觀。美股大盤上周五（27日）避險情緒減退，連續第三周上漲，道指再創新高。

道數上漲137.89點，或0.3%，報42313點。標普500指數約持平於5738.17點。納指下跌70.7點，或0.4%，報18119.59點。

標普和納指表現受到英偉達拖累，因有指中國政府敦促本國企業避免購買英偉達晶片，鼓勵使用華為等國內供應商。

華爾街分析指，聯儲局看重的美國基礎通脹和居民支出指標(PCE)8月微幅上升，凸顯出經濟在降溫。這些數據證實了美國經濟的健康狀況，對美國消費者信心指數的解讀也符合這種樂觀情緒。



*石破茂當選推高日圓*



美元連續第四周走弱，美匯指數跌0.17%，報100.43。被視為在利率政策上鷹派的石破茂當選日本執政自民黨黨魁，篤定成為下任首相。日圓走強，美元兌日圓下跌1.8%，至142.15。

歐元兌美元下跌0.1%至1.1164，法國和西班牙通脹率降至2%以下，料歐洲央行將加快降息步伐。美元兌瑞郎下跌0.7%，至0.8405。英鎊兌美元跌0.3%，至1.3373。

金價創8年多以來最好的季度表現，交易屢創歷史新高。但上周五現貨金跌1%，至每盎司2643.88美元。原油上漲，此前以色列軍隊打擊了真主黨在貝魯特南部的主要總部，這加劇了中東地區的緊張局勢。紐約期油上漲0.8%，報每桶68.18美元。布蘭特期油上漲0.5%，報每桶71.98美元。(jf)