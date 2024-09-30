30/09/2024 08:54

【外圍經濟】石破茂料月內大選，政治動盪引發東京市場大幅波動

《經濟通通訊社30日專訊》日本自民黨推選前幹事長石破茂為新黨魁，篤定成為新首相，有指他計劃在本月27日即舉行大選，以確定民意支持度。日本政壇動盪，且經濟數據疲弱，引發東京市場周一（30日）波動，日圓及股市雙雙下挫。



*日經225指數下跌1749點*



日圓兌美元在東京市場早盤下跌0.5%，美元兌日圓報142.95。日經225指數下跌1749點，或4.3%，東證指數亦下跌3.3%。

據日媒報道，日本下任首相、自民黨總裁石破茂有意10月9日解散眾院，27日舉行選舉。該黨幹部本月29日透露了該消息。



*日本8月工廠產值下降*



經濟數據顯示，日本8月工廠產值下降，進一步表明經濟復甦可能在第三季度失去動力。日本政府周一公布的數據顯示，工業產值較7月下降3.3%，遜於普遍預期的下降0.5%。工業產值同比下降4.9%。另外，8月零售額環比增長0.8%，同比成長2.8%。(jf)