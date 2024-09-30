30/09/2024 11:01

《豪論國金－李振豪》首次減息後的債市部署（二）

《豪論國金》開宗明義，本行預期未來11及12月美國議息會議將再各減息25個基點，明年上半年每次會議，即1、3、4及6月，都會各減息25個基點，即共100個基點。當然一切都取決於事態變化，並將適時修正。錨定了利率預測，便可推算至美債收益率預測。



參考過去30年按月數據，聯邦利率超過八成時間皆低於10年期美債收益率，而兩者走勢的相關系數約82%，反映聯邦利率的變化將主導美債收益率走勢，而且債息很大可能高於利率，暗示未來就算更進取地減息，債息下跌的空間不大。



根據美國聯儲局更新的點陣圖顯示，並假設美國按季GDP將徘徊在0.5至2.0%，核心PCE區間在2.3至2.6%，而聯邦利率則依據最新點陣圖而修正至4.0至4.5%。透過本行預測模型，10年期美債收益率的預期平均值為3.77%，標準差及峰谷值分別是0.11及0.28%。配合當前收益率走勢，預測本季10年期收益率將徘徊在3.50至3.67%。同樣分析套用在2年期美債收益率，預期平均值為3.16%，標準差及峰谷值分別是0.13及0.32%。配合當前收益率走勢，預測本季2年期收益率將徘徊在3.16至3.48%。



另外，聯儲局主席鮑威爾在會後聲明中表示，未來將多關注失業率及其影響。依據聯儲局及《彭博社》對今明兩年第四季的經濟預測，並套用上述模型但添加失業率因子，重新推算2年期及10年期美債收益率的平均值及上下限數值（上下限是以95%信賴區間設定），結果顯示加上失業率因子後，兩項收益率推算都出現下修，暗示未來失業問題將提升減息的可能性及幅度，當中聯儲局觀點的影響力較大。



引述上文收益率的推算結果，沒有失業率因子的狀態下，得出10年期減去2年期的利差為正19至34個基點，年內首次出現正值的預測。截至9月30日，該利差已率先報正18個基點，暗示長達近27個月的曲線倒掛狀態快將終結。



最後，本章節早在今年第二季已分析，數據上當聯儲局首次減息後3至6個月，10年期減去2年期的利差便出現正值，並延伸至整條收益率曲線，曲線正常化宣告完成，以上數據佐證了本行的分析。



錨定利率及債息後，投資將如何部署？下期再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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