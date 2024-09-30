30/09/2024 12:43

彭博:人民幣短期遇升值壓力，長遠需見中國經濟企穩

《經濟通通訊社30日專訊》在中國人行一系列刺激措施公布後，離岸人民幣兌美元匯率一度升破7算元關口，是自去年5月以來的首次。根據彭博經濟研究的人民幣驅動因素模型顯示，該刺激措施將提振經濟增長預期，並推動人民幣升值。自7月份以來，人民幣兌美元匯率不斷升值，主要受對聯儲局減息將推動中美利差收窄、繼而增強持有人民幣資產吸引力的預期所推動。然而，人民幣反彈勢頭若想延續，需要有跡象表明中國經濟開始重新企穩。

自7月底以來截至本周一(30日)，離岸人民幣兌美元已累計升值約2.4%。月度人民幣壓力指標(衡量中國企業對人民幣的實際需求)顯示，7月份以來，結算需求增加也在推動人民幣升值。這可能反映了出口企業的跟風行為，企業往往會在看到人民幣出現走強跡象時出售美元。

不過，有數項因素可能會阻礙人民幣進一步升值。首先，聯儲局在目前周期內的減息步伐尚不明確。如果政策放鬆速度比市場預期的為慢，或幅度較預期要小，對人民幣的需求可能會減少。其次，在11月美國總統大選之前，中美經濟關係緊張狀況可能會加劇，這也會給人民幣帶來壓力。另外，人民幣出現單邊快速升值可能會促使中國人行出手減緩升勢。

從根本上講，人民幣持續走強需要更加強勁的中國經濟提供支撐。彭博的分析顯示，僅靠央行的刺激措施還無法做到這一點。還需要採取更大膽的政策措施，加快財政支出，穩住樓市，而且動作要快。



*企業對人民幣需求低位回升*



人民幣在眾多亞洲貨幣中表現相對較差，這表明對中國經濟的悲觀情緒以及對政府措施能否有效刺激經濟復甦的懷疑是拖累人民幣的重要原因。彭博的月度人民幣壓力指標(基於企業需求)顯示，繼7月份指標創下2017年迄今低點後，8月份人民幣貶值壓力有所緩解。緩解的主要原因是，中國企業對人民幣的需求強於對美元的需求，這可能是出口商結算需求所致。儘管如此，8月份人民幣仍保持淡倉倉位，但與好倉的差距較7月份有所縮小。

彭博的每日壓力指標顯示，即是根據期權和即期交易捕捉市場力量和好倉的信號，自8月份以來，人民幣壓力已轉為升值(讀數為正)。截至9月25日，該指標讀數為1.6，雖然低於8月底創下的峰值2.0，但仍接近2022年底以來的最高值。

展望未來，人民幣走勢關鍵在於幾個主要驅動因素，中國經濟增長、聯儲局和中國人行政策，並觀察市場的預期有何變化。中國人行最新公布的一系列刺激措施增加了達成政府今年設立GDP 5%增長目標的可能性，這為人民幣提供了一個有利背景。可是，在美國大選前地緣政治風險上升，這意味人民幣可能很容易再度受壓。

《彭博行業研究亞洲房地產行業資深分析師 黃智亮》