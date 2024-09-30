30/09/2024 09:12

【傾力救市】人行：推動股票回購等新設工具落地，維護市場穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》人行貨幣政策委員會2024年第三季度例會於25日在北京召開。會議指出，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩定；推進科技創新和技術改造再貸款使用進程，加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。



*支持盤活存量閒置土地，降低存量房貸利率*



會議認為，要加大貨幣政策調控力度，提高貨幣政策調控精準性。會議指出，支持盤活存量閒置土地，降低存量房貸利率，促進房地產市場平穩健康發展。會議強調，增強宏觀政策協調配合，全力推進金融增量政策舉措加快落地。

會議認為，今年以來宏觀調控力度加大，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，堅定堅持支持性立場，強化逆周期調節，優化完善貨幣政策框架，綜合運用利率、準備金、再貸款、國債買賣等工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。



*開展國債買賣，防範匯率超調風險*



會議指出，當前外部環境變化帶來的不確定性增多，中國經濟運行總體平穩，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，推動經濟持續回升向好。

會議認為，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，促進物價保持在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，強化央行政策利率引導作用，發揮市場利率定價自律機制作用和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。充實貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。強化預期引導，增強匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防止形成單邊一致性預期並自我強化，防範匯率超調風險。



*加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持*



會議指出，引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，繼續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，推動加快發展新質生產力，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。有效落實好存續的各類結構性貨幣政策工具，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩定；推進科技創新和技術改造再貸款使用進程，加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。加快形成覆蓋科技型企業全生命周期的多元化接力式金融服務體系，助力科技強國建設和實現高水平科技自立自強。