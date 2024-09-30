30/09/2024 09:25

【傾力救市】吳清：大力發展權益類公募基金，完善「長錢長投」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》中國中證監近日召開黨委（擴大）會議，認真傳達學習26日中央政治局會議精神，研究部署貫徹落實舉措。中證監主席吳清在會議上表示，大力發展權益類公募基金，完善「長錢長投」政策體系。

會議強調，要抓住改善資金供給這個關鍵，大力發展權益類公募基金，持續提高權益類基金規模和佔比，努力為投資者創造長期穩定收益。要分類施策打通各類中長期資金加大入市力度的堵點，加快完善「長錢長投」的政策體系。要更大力度推動提升上市公司質量和投資價值，抓好新發布的「併購六條」的落地實施，在推動產業整合和資源優化配置、更好服務新質生產力發展等方面盡快推出一批典型案例，抓緊出台上市公司市值管理指引，支持上市公司用好政策工具。

要強化跨部委協同，積極配合推進證券基金保險公司互換便利、股票回購增持專項再貸款等相關貨幣政策工具落地。同時，堅持能辦盡辦，在投資端、資產端、中小投資者保護等方面進一步謀劃並適時推出更多務實管用的政策措施，提升資本市場內在穩定性，更好助力穩經濟、穩市場、穩預期。