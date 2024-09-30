30/09/2024 09:58

【傾力救市】上交所競價系統測試可接收申報2.7億筆，2倍峰值

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕30日上海專電》上交所昨日組織開展競價、綜業等平台相關業務測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。

《中國證券報》引述券商人士指，上交所當日測試中，競價交易系統累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是上周五(27日)申報的3倍。測試結果顯示，系統整體表現正常，符合預期。

上周五，多位投資者反映稱開盤後上交所股票交易系統出現既無法賣出也無法撤單的情況。亦有網絡流傳截圖顯示有券商反映稱，發現上交所報單有延遲，初步排查是交易所系統導致。隨後上交所回應稱，是股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情況，並導致交易受到影響。對於該異常情況的發生，上交所深表歉意。