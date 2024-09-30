30/09/2024 16:30

【銀債】銀債息率達4厘仍算吸引，部分高息股經調整也可吼？

《經濟通通訊社30日專訊》政府新一批銀色債券今日起接受認購，保底息率達4厘，雖較上一批銀債的5厘下降，但仍高於不少港元定期存款，在減息周期下，相信仍可為銀髮一族提供穩定回報，多間銀行及證券行亦相繼推出減免手續費等優惠。不過，近期港股不斷攀升且交投暢旺，可能會搶定一些銀債資金，老友記應如何部署認購？若不是銀髮族，市場上有否其他高息的投資選擇？例如近期中資電訊股、油股及內銀股等高息股股價都已有一定調整，哪一類可吼呢？



*去年最多獲派23手，一年最多可收息9200元*



第九批銀色債券今日起接受認購，10月14日下午2時截止，於10月21日公布結果，並在10月23日發行。今次銀債目標發行額500億元，視乎認購反應，最多上調至550億元，入場費每手1萬元，債券年期3年，採取「循環分派」機制，每人分派上限為100手，利率與通脹掛勾，保底息率4厘，每半年派息一次，所有2025年或之前年滿60歲(即1965年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民都可以認購。而銀債不設二手市場，投資者只可向配售銀行或指定證券行提交提前贖回申請，金額相等於銀債本金連同未付利息。

參考去年情況，總發行額同樣最多550億元，保底息則高達5厘，最終有32.38萬份有效申請，認購金額達717億元，均創新高。如今年結果與去年一樣，每人最多獲派23手，一年最多可收息9200元。



*中銀香港：認購人數破紀錄機會大，可認購20手*



中銀香港(02388)個人數字金融產品部總經理周國昌表示，預期是次銀債超額認購機會較大，料認購人數超過30萬，破紀錄的機會較大，若以32萬認購人數作估算，建議客戶可就是次銀債認購20手，但若客戶的資金較為充裕，也可以考慮申請25至30手。考慮到全球將進入減息周期，現時銀債能夠鎖定3年4厘的保證回報，具吸引力。信誠證券聯席董事張智威表示，今次銀債的保證息率略高於本地銀行的定存息率，而且進入減息同期，銀債具吸引力，市民可認購30手，「就算認購多啲都無所謂」，因為銀債可以提早贖回，「坊間銀行定期都做唔到」。

香港上海滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，市場上的債券已出現孳息倒掛，是次銀債保證息率4厘，屬合理及吸引水平，相信今次銀債超額認購機會相當高。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量估計，現時市場上的定期息率已經少於4厘，而且息口向下是趨勢，今次銀債的年期為3年，屆時息口可能只得1至2厘，因此今次銀債息率非常吸引。



*銀行券商紛推收費豁免優惠，恒生有獎抽耀才「12免」*



各銀行券商都就銀債推出優惠，豁免多項認購費用，通常包括認購手續費、託管費、代收利息費、提前贖回費、到期贖回費等，部分亦會豁免轉入或轉出的轉倉費，當中恒生銀行除了常見的「7免」外，經網上途徑認購亦可自動參與抽獎，幸運兒可獲5000元的Klook禮品卡(名額6個)。

而券商往往較銀行進取，最多一家的耀才有「12免」，包括免利息、免按金、免認購手續費、免存入費、免存倉費、免平台費、免轉倉費、免託管費、免不動戶費、免到期贖回費、免提早贖回費、免代收股息手續費。另券商的優惠通常額外在孖展服務提供免息、免按金及免手續費，但豁免幅度視乎認購金額而定。



*林嘉麒：銀債可認購20手或以上，高息股可吼中海油中移動*



元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，對於銀髮族而言，銀債值得認購。首先，美國經濟仍存在不明朗，市場對減息預期似乎太樂觀，股市隨時會出現回調。事實上，銀債與股市參與者不同，雖然現時港股交投暢旺，可能會搶定一些銀債資金，但退休人士不宜承擔太高風險，港股現時日成交高達四、五千億，風險愈來愈大。而假設美國今年減息半厘，明年再減1厘，銀債鎖定3年保證息率4厘就變得吸引。預計今次銀債認購人數與去年相若，可以現金認購20手或以上，惟不建議以孖展認購，因始終要承擔額外成本。

另林嘉麒指，電訊股、油股及內銀等高息股也可吼，若內地穩經濟政策見效，它們派息也不會差，只不過在減息周期下，無疑對高Beta股份較有利，惟當上述高息股股價經健康調整後，已具投資價值，當中若擔心內銀息差收窄，可集中留意電訊股及油股，它們平均有7至8厘息，收入也較穩定，而油股中首選中海油(00883)，雖然其息率稍低於中石化(00386)，但其上游業務可受惠經濟改善，且地緣政治風險未見緩和，油價有機會回升，料其於近17.3元平台區有較大支持，可於17.5元買入，以其「中特估」特性可上望之前高位23元。電訊股則首選中移動(00941)，以派息情況及市值而論，它都較具優勢，可於72元以下吸納。至於本港公用股之前其實已升了不少，縱稍有回調，息率仍不算吸引，煤氣(00003)就只有約5厘息，不建議吸納。

今日恒指再升逾2.4%，重上21000點，一眾高息股大多跑輸大市，中移動升0.55%收報73.45元，中聯通(00762)升1.06%報6.67元，中電信(00728)升2.06%報4.46元，中海油升4.52%報19.42元，中石油(00857)升0.64%報6.34元，中石化跌0.41%報4.84元，工行(01398)跌1.49%報4.64元，中行(03988)跌1.61%報3.67元，農行(01288)跌2.66%報3.66元，建行(00939)跌1.84%報5.88元。另滙控(00005)跌0.21%報70.45元，中電(00002)跌1.92%報68.85元，電能實業(00006)跌2.54%報49.8元，長江基建(01038)跌2.39%報53.2元，港燈(02638)跌2.04%報5.28元，煤氣跌3.03%報6.4元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉