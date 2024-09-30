30/09/2024 08:36

【傾力救市】余偉文：內地組合拳措施見成效

金管局總裁余偉文明日（1日）展開其第二個五年任期，正值美國大手減息、內地推「組合拳」刺激經濟市場見轉角市之時，他接受訪問時表示，未來數年將面對宏觀環境多變而不明朗，環球現處於由加息周期變為減息的拐點，美國減息的步伐、其終極利率水平會是很大的不明朗性，需要看美國通脹數據走向。他指近來美國服務業通脹數據包括住屋，已慢慢下降，相信住屋或服務業的通脹數據在未來數月壓力應不大，認為美國整體通脹應會軟著陸，要注意就業情況，以及美國經濟會否軟著陸。

余偉文指，減息基本有利環球實體經濟，投資、消費會增加，而香港是開放的經濟體，當主要經濟體減息，當地經濟受到支援，對香港出口或貿易有好處，而減息亦可能對股市、房地產市場表現有幫助。

他表示，美國減息，香港自然會跟，金管局的基本利率、銀行間拆息亦會跟隨回落，利息回落可助減輕借貸的中小企和正供樓的市民負擔。

除了美國經濟外，余偉文提到內地經濟亦有不明朗性，指內地經濟正歷轉型，有不同的風險，「這幾天又有些措施走出來，也都見到成效」。《香港經濟日報》