30/09/2024 11:36

金管局據報擬將「第一類機構」資產門檻提高至4000億元

《經濟通通訊社30日專訊》據《信報》引述消息指，金管局早前去信銀行公會收集業界意見，就《規則》下界定為「第一類機構」（國際風險承擔重大或對本港銀行體系穩定有重大影響），其資產總值計算作出11年來首度修訂諮詢，建議新門檻由原來的2500億元升至4000億元。但與舊例不同，新門檻要求包括子公司在內的資產總值綜合計算基礎(consolidated basis)，舊門檻則按非綜合計算基礎(unconsolidated basis)。

報道提及，銀公已完成收集意見並於近期提交金管局，鑑於有業界擔心新門檻仍追不上銀行多年來資產增速，令一些「挨近」舊門檻的中小行（第二類機構），在新準則下稍增貸款便可能「升級」為「第一類機構」，須持有更多成本高昂的優質流動資產，令其支出上漲盈利受損，故銀公建議新門檻應最少訂為4500億元，並按舊例基礎計算。(bn)