30/09/2024 16:38

《本港經濟》8月港元存款升0.2%，香港人民幣存款跌4.1%

《經濟通通訊社30日專訊》香港金管局公布，認可機構的存款總額在今年8月份上升1.1%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.2%及2%。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升5%及1.5%。

香港人民幣存款在8月份下跌4.1%，於8月底為10141億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為12679億元人民幣，而7月份為12815億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



*首八個月貸款下跌2.7%*



8月份貸款與墊款總額上升0.3%，由年初截至8月底計則下跌2.7%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在8月份分別上升0.2%及0.6%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由7月底的80%，下跌至8月底的79.3%。



*8月港元M3按年升1.9%*



8月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.2%，與去年同期比較均上升1.9%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.2%，與去年同期比較則下跌3.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均上升1.1%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.8%。(cl)