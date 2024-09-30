30/09/2024 16:04

【虛擬銀行】ZA Bank歡迎存保額明日起提升至80萬元

《經濟通通訊社30日專訊》虛擬銀行ZA Bank表示，樂見香港存款保障委員會提升存款保障額至80萬的措施將於明日(10月1日)起生效。ZA Bank將全力支持這項重要措施。作為存款保障計劃成員，自明日起自動提升存款保障額至80萬。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，樂見存款保障額獲得大幅提升，這一變革不僅加強了公眾對銀行存款的信心，也提升了用戶對數字銀行及整個金融業界的信任，同時展現了香港金融業對保障個人儲蓄和金融穩定的承諾。更高的存款保障額度，有助吸引更多公眾將資金存入銀行，促進金融體系的穩定和發展，亦有助公眾能有效地應對全球經濟的不確定性，減輕對金融風險的擔憂。

為慶祝這里程碑，ZA Bank「高息錢罌」獎賞年利率的適用存款上限，將於10月1日起由 50萬提升至80萬，其他相關產品及優惠亦將在10月內推出，詳情留意進一步公布。(bi)