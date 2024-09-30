30/09/2024 19:59

《再戰明天》OPEC+舉行部長級會議，美國公布ADP就業變動

《經濟通通訊社30日專訊》OPEC+舉行部長級會議，及美國公布ADP就業變動，料為周三（2日）市場焦點。



*克利夫蘭聯儲總裁發表講話，歐元區公布失業率*



周三中國內地及印度假期休市。各國重要經濟活動方面，OPEC+舉行部長級小組會議檢討石油政策。周三本港時間3:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一個會議上發表演講。5:30pm，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩在加拿大央行-歐洲央行-紐約聯儲第五屆聯合會議上主持政策小組討論。晚上7:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加國際與歐洲事務研究所主辦的研討會。9:00pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表講話。

數據方面，周二（1日）7:30am（本港時間．下同），日本公布8月失業率，料由2.7%降至2.6%。8:30am，日本公布9月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布8月建築許可，月率料由10.4%逆轉至下滑4.3%；8月零售銷售月率料由持平升上0.4%。5:00pm，歐元區公布9月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.2%收窄至1.8%。9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由47.9降至47。10:00pm，美國公布9月ISM製造業指數，料由47.2升至47.6。周三1:00pm，日本公布9月消費者信心指數，料由36.7升至37。5:00pm，歐元區公布8月失業率，料維持於6.4%。8:15pm，美國公布9月ADP就業變動，料由9.9萬升至12.5萬。

在本港，明日公布業績的公司有:中國金屬利用(01636)等。

另外，美國勞工部將於本周五(4日)公布9月新增非農就業人數，市場預估將新增14萬人，略遜於8月的14.2萬人，失業率則維持在4.2%不變。(wa)