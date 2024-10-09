30/09/2024 11:22

【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨虧損收窄至1.09億元

《經濟通通訊社30日專訊》ZA Bank公布2024年上半年財務業績，淨虧損率進一步收窄71.7個百分點；淨虧損收窄至1.09億元，去年同期虧損近2億元。

期內，淨收入按年增長46%；淨利息收入按年大增84%至逾2.07億元；淨服務費及佣金收入按年增長38%至逾4800萬元；淨息差擴闊至2.21%，按年升0.3個百分點，高於香港零售銀行整體水平。總資產增長43%至200億元。



*7月首錄單月盈利*



該行亦稱，錄得零售用戶超過80萬人，佔香港可使用銀行人口13%。同時，超過半數用戶設定ZA Bank為「轉數快」(FPS)預設收款銀行；客戶存款按年增長70%至168億元；該行目前提供超過150款投資基金，投資於基金的資產總值於上半年增幅達2倍。

商業銀行方面，2024年上半年新開戶數目錄得60%增長。ZA Bank現已成為Web 3生態圈的首選銀行合作夥伴，包括兩個香港持牌VATP（虛擬資產交易平台）。今年7月，該行成為香港首間為穩定幣發行人提供儲備銀行服務的數字銀行。

ZA Bank亦稱，在7月首次實現單月扭虧為盈，在香港數字銀行領域開創先河。ZA Bank行政總裁姚文松表示，首度錄得單月盈利，足以印證香港數字銀行業務模式的強大和可持續性，讓其可以穩步邁向持續盈利。(rh)