30/09/2024 11:28

【虛擬銀行】Mox Bank:首9個月客戶群按年增長40%

《經濟通通訊社30日專訊》虛擬銀行Mox Bank表示，開業四年以來，Mox客戶群增長迅速，今年首9個月客戶群按年增長了40%，該行正為接近620萬香港銀行可接受開戶人口中超過10%提供服務，四分之一的30歲以下香港人士現正使用Mox服務；存款在今年首6個月較去年同期急增50%，達145億元。去年，Mox獨攬所有虛擬銀行活期帳戶及儲蓄帳戶存款超過50%的市場佔有率。

該行指出，有30%Mox客戶正使用四個或以上產品。加密貨幣ETF推出一個月以來，迅即錄得20%市場佔有率。Mox卡非常受客戶歡迎，自正式推出以來處理1億宗Mox卡交易；而至今，Mox卡交易量在2024年增長接近一倍，達每月接近400萬宗。

自開始推出「亞洲萬里通」里數獎賞以來，Mox已向客戶派發3億里數，相等於兌換超過24000張國泰航空由香港到日本的單程經濟客艙機票。(bn)