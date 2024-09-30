30/09/2024 12:10

【傾力救市】瑞銀上調恒指目標至22100點，薦金沙國泰等7股

《經濟通通訊社30日專訊》瑞銀投資銀行研究部表示，上周MSCI香港和恒生指數上漲了11%至13%，認為隨著利率下降、美元走弱、中國政策刺激力度超預期以及盈利預期上調，市場還有更多上行空間。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，將恒生指數目標由20600點，上調7%至22100點，MSCI香港（美元）則小幅上調1%至9600點。在選股方面，維持槓鈴策略(barbell approach)，偏好防禦性高收益股票和與中國宏觀相比beta係數高的旅遊相關股票。

在推薦名單之中，瑞銀看好電訊盈科(00008)、國泰航空(00293)、中銀航空租賃(02588)、恒地(00012)、金沙中國(01928)、銀娛(00027)及友邦保險(01299)。與此同時，瑞銀從名單中剔出長和(00001)和太古地產(01972)，以降低名單中的防守性偏好。(bn)