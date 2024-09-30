30/09/2024 16:40

【傾力救市】信銀國際:為避免港股急升後回吐，宜把資產分散

《經濟通通訊社30日專訊》中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，自美聯儲於2023年7月暫停加息以來，全球引頸以待的首次減息終於在上月啟動，幅度為50點子，聯邦基金利率區間下調至4.75%至5%，歐美股市於9月再次破頂。中港股市亦不遑多讓，中國政府在美聯儲公布減息後接連推出刺激政策提振中港市場表現，盤活股市之餘，亦積極推出措施振興房地產市場，以刺激消費信心。過去中央多次推出刺激政策，均帶動港股上升，惟升勢很多時不單不能維持，更出現回吐。本輪中央推出的政策力度較大，有機會把港股的支持位向上移，尤其是港股估值一直存在大幅折讓。然而，為避免港股急升後回吐，投資策略宜把資產分散。

張浩恩指出，在美聯儲落實減息後，環球股市均見造好。短期內美元缺乏強勢，將有助資金流入亞洲股市，當中高息股和科技股，能為投資者分別帶來股息和股價動力，有助提升潛在回報。同時，美國利率下降亦會吸引資金流入收益率相對較高的亞洲債券市場。對投資者而言，把資產分散自亞洲股市及債市，不單有助獲取不同資產類別的潛在回報，亦有助控制波幅。

匯市方面，張浩恩指出，短期內市場對美國進一步減息預期高漲，有利非美貨幣表現，當中以澳元和紐元相對看好。10月將會有紐西蘭、加拿大、日本和歐洲央行舉行議息會議，當中以加拿大和紐西蘭央行減息機會較高。紐西蘭最新貿易及經濟表現均見回落跡象，但其息率在眾央行中相對較高，有機會為紐元帶來支持，但需注意減息預期或為紐元帶來波動性。澳元方面，在中國經濟刺激政策下，貿易伙伴澳洲的經濟表現或能受惠，加上澳央行鷹派立場未變，預期澳元能在非美貨幣中跑贏。(bn)