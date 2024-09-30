30/09/2024 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 6.39262 +99.405 一周 4.94869 -21.524 兩周 4.53321 -29.798 一個月 4.32101 +13.349 兩個月 4.18452 +5.059 三個月 4.18024 +3.56 六個月 4.0281 +4.75 一年 3.96857 -1.06

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息在季結日個別發展，其中，隔夜息再飆升99基點至6.39262厘，創新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升七天，報4.32101厘，是8月2日後最高。港元匯價今早最高曾見7.7694兌1美元，為2022年12月12日以來最強，最新則報7.7738，較前收市價下跌0.02%。一周及兩周拆息雙雙回落，但反映銀行資金成本的三個月拆息連升六天，至4.18024厘，為9月2日以來最高。長息方面，六個月升破4厘，見4.0281厘，但一年期微降至3.96857厘。內地多個主要城市放寬樓市政策，進一步利好市場氣氛。港股上周急升2373點後，今日高開543點於21175後，最多曾漲660點至21293，其後升勢回順，最新升606點或2.94%，報20238。(cl)資料來源：香港銀行公會