30/09/2024 11:26
《港元利率》季結日隔夜息升一厘至6.39厘，港匯創21個月高
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息在季結日個別發展，其中，隔夜息再飆升99基點至6.39262厘，創新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升七天，報4.32101厘，是8月2日後最高。港元匯價今早最高曾見7.7694兌1美元，為2022年12月12日以來最強，最新則報7.7738，較前收市價下跌0.02%。
一周及兩周拆息雙雙回落，但反映銀行資金成本的三個月拆息連升六天，至4.18024厘，為9月2日以來最高。長息方面，六個月升破4厘，見4.0281厘，但一年期微降至3.96857厘。
內地多個主要城市放寬樓市政策，進一步利好市場氣氛。港股上周急升2373點後，今日高開543點於21175後，最多曾漲660點至21293，其後升勢回順，最新升606點或2.94%，報20238。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周及兩周拆息雙雙回落，但反映銀行資金成本的三個月拆息連升六天，至4.18024厘，為9月2日以來最高。長息方面，六個月升破4厘，見4.0281厘，但一年期微降至3.96857厘。
內地多個主要城市放寬樓市政策，進一步利好市場氣氛。港股上周急升2373點後，今日高開543點於21175後，最多曾漲660點至21293，其後升勢回順，最新升606點或2.94%，報20238。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|6.39262
|+99.405
|一周
|4.94869
|-21.524
|兩周
|4.53321
|-29.798
|一個月
|4.32101
|+13.349
|兩個月
|4.18452
|+5.059
|三個月
|4.18024
|+3.56
|六個月
|4.0281
|+4.75
|一年
|3.96857
|-1.06
資料來源：香港銀行公會