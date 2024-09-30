30/09/2024 10:10

《真知灼見－溫灼培》石破茂如何利日圓走強？

《真知灼見》上周五（27日）日本自民黨選出了石破茂作為新任總裁，而很大機會於本周二（10月1日），他將被日本國會推舉成為新首相。據了解，今次已經是石破茂第五次參選自民黨總裁選舉，而他過去一直落選，不排除是與其政治及經濟政策理念和當時日本的大環境格格不入有關。石破茂對鄰國的態度相對友好，曾公開提出要與中國、韓國及朝鮮建立信任關係。但當然，他也支持建立「亞洲北約」以增強日本的防衛力量。在經濟政策上，他主張回歸正常息率環境，即以加息壓抑通脹（7月核心年通脹率為2.7%），而這與主張走極端寬鬆貨幣政策路線的安倍派系卻成了強烈對比。



*石破茂當選或許意味兩個轉變*



今次自民黨把石破茂推舉出來，將意味著兩事項。首先，或許是要與過去的「安倍經濟學」，即走極端寬鬆貨幣政策路線說再見。其次，可能是想與鄰國，尤其與中國改善關係。現在回看，日本最近在福島核污水問題上突然願意作出重大讓步，並與中國就此問題達成協議，似乎這一切並非巧合。至於在此問題上值得留意是，假若中日關係一旦得以改善，日後或會有利於整個亞太區的經貿發展。



*新政策或吸引日資從美國回流*



最後回觀日本的貨幣政策。雖說石破茂過去一直主張回歸息率正常化，但以現今日本債務佔其GDP高達260%的情況觀察，日本實在難於加息，因為只稍作加息，相信日本政府在利率的支付上也難於承擔。這解釋了為何在過去周末的訪問中，石破茂也得承認日本在貨幣政策上必須保持寬鬆的原因。不過，石破茂又或整個自民黨不再願意繼續走極端寬鬆貨幣政策的老路亦是相當明顯，否則相信石破茂也不能當選。在日本新政府傾向走較緊縮的貨幣政策路線下，提防日圓有望逐漸走強。現在我們要關注是，在這一切變化下，會否吸引日資從美債市場班資回朝，從而衝擊到美債市場，這點建議大家必須密切留意。

至於筆者上述分析亦非無因，這可從上周五石破茂當選後日圓匯價隨即大幅從146.49兌1美元（據《路透社》數字）反彈中可見一斑。至於石破茂的政治及經濟路向是否如市場所想，這有待我們日後繼續觀察。今天於亞洲早市，日圓報142.51兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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