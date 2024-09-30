30/09/2024 10:45

【傾力救市】景順：新增更多刺激政策，內地香港股市前景向好

《環富通基金頻道30日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於中國新增的刺激政策的觀點。



*或傾向提振消費及保持投資者信心，全方位支持經濟增長*



繼中國人民銀行宣布一系列貨幣刺激政策後，中國政策制定者又接連公布多項支持措施。尤其令人倍受鼓舞的是，這些措施的針對性有所加強，主要針對消費者、樓市及銀行體系，目的對整體經濟產生溢出效應。中國政府將為生活低於一定水平的群眾發放一次性現金補助，失業的應屆畢業生可領取更多社會保障福利。地方層面，上海將向市民發放總值5億元人民幣的消費券。繼降低房貸成本及二套房按揭最低首付比例後，政治局又承諾促進樓市「止跌回穩」，同時限制新屋建設以減少供應量。政府正考慮向大型銀行注入高達人民幣1萬億元的流動性，從而補充資金和刺激貸款增長。

這是一直期待的政策「強心針」嗎？這無疑是其中一部分，但並不是全部政策。最新公布的寬鬆措施帶來利好，而且政策制定者預示還會實施更多積極的財政擴張措施。政府或更傾向於著力提振消費及保持投資者信心，全方位支持經濟增長。



*股市估值仍較歷史平均水平低，仍有逾20%上升空間*



更多支持政策將接踵而來，財政刺激政策未來數月有望顯著增加，這應可提振家庭情緒，為樓市提供支撐。儘管股市反彈上升，但估值依然較歷史平均水平為低，這說明其在當前水平上仍有逾20%的上升空間。

預期年內餘下時間裏，隨著各國央行減息及經濟實現軟著陸，全球投資者都會更願意承受風險。聯儲局更大幅度減息為人行加速放寬政策提供了有利環境。隨著美元走弱及投資者尋求更高回報，新興市場，尤其是中國，有望表現出色；預計投資者可能會從估值昂貴和過熱的全球科技股向估值更便宜的新興市場輪動。事實上，中國市場不乏動力，現時升勢與2014至2015年的升勢相近，當時的升勢持續了約9個月，儘管其後GDP有所放緩，但中國股市仍上漲近100%。(wa)