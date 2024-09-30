30/09/2024 08:36

【提振內房】房貸最低首付比統一為15%，滬深跟進但未降至下限

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行和國家金融監管總局29日發布通知，優化個人房貸最低首付比例。通知稱，對於貸款購房的居民家庭，全國層面的商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付比例統一為15%。

在全國基礎上，各地人民銀行、金融監管局根據各地調控要求，自主確定是否設定差別化最低首付比例政策，並確定轄區內最低首付比例下限。



*二套房最低首付比，滬深沒降至政策下限*



通知發出後，上海和深圳分別發布細則。其中，深圳的首套住房個人房貸最低首付比降至15%；二套住房個人房貸最低首付比降至20%。上海則將首套房貸最低首付比降至15%；二套房貸最低首付比降至25%；實行差異化政策區域的二套房貸最低首付比例為20%。這兩大一線城市均未將二套房最低首付比直接降至人行政策下限。

有上市房企高級副總裁認為，降低二套房首付比例對刺激改善性住房需求有一定作用，但想要刺激居民的購房意願，歸根到底還得看到刺激居民收入端政策的加碼。(lc)