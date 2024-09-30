30/09/2024 08:36

【提振內房】存量房貸利率下月底前調整，平均降0.5個百分點

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行29日深夜宣布，完善商業性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸，重新約定加點幅度，促進降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發布倡議，各間商業銀行原則上應在今年10月31日前，對符合條件的存量房貸，開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。



*不再區分首套、二套房房貸利率*



為適應房地產市場供求關係的新變化，在批量調整及常態化調整階段，都不再區分首套、二套房，引導首套、二套存量房貸利率，降至全國新發放房貸利率平均水平附近，減輕存量房貸借款人利息負擔。



*各大銀行齊發聲明響應*



工行、建行、農行和中行四大行分別發聲明，表示將積極響應相關要求，主動回應客戶關切，正依法有序進行調整存量房貸利率的準備工作。(ct)