30/09/2024 09:03

【提振內房】廣州全面取消住房限購政策

《經濟通通訊社30日專訊》廣州昨日深夜宣布，取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策，措施今日起正式實施。

通報指出，今次限購政策調整後，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房，不再審核購房資格，亦不再限制購房套數。

廣州早前規定，越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、南沙等區為住房限購區域，在限購區域購買建築面積120平方米以上住房不限購，非廣州市戶籍居民家庭及單身人士能提供購屋之日前6個月，在本廣州連續繳納個人所得稅繳納證明或社會保險繳納證明的，在限購區域分別限購2套及1套的120平方米及以下住房。(lc)