30/09/2024 09:03

【提振內房】深圳樓市新政：部分區域外地人購房無需社保證明

《經濟通通訊社30日專訊》深圳市多個部門昨日聯合公布樓市新政，包括放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購2套住房，成年單身人士限購1套住房，其中在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區共7個分區，可再買多一套房。

非深圳市戶籍居民在福田區、羅湖區、南山區和寶安區新安街道、西鄉街道範圍內購買住房，需提供購房之日前1年在本市連續繳納個人所得稅或社會保險證明。在鹽田區、寶安區、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，無需提供個人所得稅或社會保險證明。

另外，深圳還將首套房貸最低首期比例調整為15%，二套房最低首期比例減到20%；同時取消商品住房及商務公寓轉讓限制，並將個人住宅轉讓增值稅徵收年限由5年調整至2年。(lc)