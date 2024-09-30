30/09/2024 09:11

【提振內房】住建部：支持一線城市用好房地產市場調控自主權

《經濟通通訊社30日專訊》住建部29日召開黨組會議，強調要指導各地有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效，支持城市特別是一線城市，用好房地產市場調控自主權，因城施策調整住房限購政策。

會議強調，要對商品房建設嚴控增量、優化存量、提高質量，發揮城市房地產融資協調機制作用，加大項目「白名單」貸款審批投放力度，滿足房地產項目合理融資需求，打好商品住房項目保交房攻堅戰。

住建部相關負責人表示，要充分釋放住房城鄉建設穩增長、擴內需巨大潛能，全力促進房地產市場止跌回穩，積極實施城市更新行動，努力為保障和改善民生辦實事，為完成全年經濟社會發展目標任務作貢獻。(lc)