30/09/2024 14:09

【提振內房】越秀9.8億競得廣州白雲地塊，溢價率13.29%

《經濟通通訊社30日專訊》廣州今日成功出讓白雲區怡新路以南AB3101046地塊，該地塊建設用地面積13108㎡，規劃建面32770㎡，起拍價8.65億元。該地塊吸引了綠城(03900)、越秀地產(00123)兩家頭部房企參與競拍，經過24輪競價，最終該地塊由廣州越秀華城房地產開發有限公司以總價9.8億元競得，成交樓面價29907元/㎡，溢價率13.29%。

廣州原計劃於9月30日出讓4宗宅地，但是昨日下午廣州市規劃和自然資源局發布了多則公告，其中荔灣區河柳街AL0111032地塊調整至10月10日出讓，白雲區嘉禾望崗AB2107019和AB2107035兩宗地塊因故終止出讓。

因此，今日出讓的涉宅用地僅剩白雲區怡新路以南AB3101046地塊。該地塊位於白雲區怡新路以南，沙太南路以西。出讓文件顯示，該地塊宜打造高品質生活區的住宅建築，其半開敞空間按水平投影面積一半計算容積率建築面積的比例上限可提高至25%，即項目得房率可能達125%。(jq)