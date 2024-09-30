30/09/2024 14:53

【傾力救市】監管強調：券商IT等重要指標應在歷史峰值三倍以上

《經濟通通訊社30日專訊》據《財聯社》消息，有地方證監局陸續向券商下發加強證券期貨業網絡和信息系統安全保障工作的通知。

其中要求，券商可以結合業務變化情況，加大信息系統壓力測試力度。重要信息系統的訂單吞吐速率、成交峰值吞吐速率等指標應當在歷史峰值的三倍以上，交易時段相關網絡帶寬應當是近一年使用峰值的兩倍以上。

要加強對市場交易量的分析研判，保障重要信息系統具有充足的性能容量，防範業務高峰期對信息系統安全運行可能造成的沖擊。發現信息系統和網絡容量不足的，應當及時採取系統升級、擴容等處置措施，確保系統性能容量充分，有效滿足業務實際需要。

若發生突發網絡安全事件，需要立即採取有效措施，妥善做好技術恢復、業務引導、投資者安撫等工作。(jq)