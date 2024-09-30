30/09/2024 15:04

表列滬深股市主要指數 收市(點) 升/跌(%) 成交金額(億元人民幣) 滬深300指數 4017.85 +8.48 上證綜合指數 3336.50 +8.06 11677.70 上證A股指數 3497.25 +8.06 深證成份指數 10529.76 +10.67 14252.60 深圳創業板指數 2175.09 +15.36 上證B股指數 270.12 +6.03 6.62 深證B股指數 1241.23 +5.95 3.43

《經濟通通訊社30日專訊》十一國慶長假前夕，滬深股市高歌猛進，創下多項歷史紀錄。滬綜指大幅高開、走勢凌厲，盤中見3358點創逾一年高，收漲8.06%報3336.50點，收復三千三，全月累計升幅達17%，為近10年最大漲幅；創業板單日飆逾15%，9月單月升近38%，創歷史紀錄；深成指全日升10.67%，全月漲26%，為2007年4月以來最大單月漲幅。兩市成交今早開盤35分鐘已突破萬億(人民幣．下同)，全日交易額近2.6萬億元，打破2015年6月創下的高位紀錄。分析人士認為，中國似乎脫離了過去零碎式的政策寬鬆周期，而前所未有的強力流動性支持給股市注入了強心針。*券商爆發，監管要求保證節後正常運作*券商板塊集體爆發，除停牌的國泰君安(滬:601211)及海通證券(滬:600837)外，東方財富(深:300059)、中信證券(滬:600030)等四十餘股全線漲停。半導體漲15%領先各行業板塊；地產股延續強勢，萬科A(深:000002)、華僑城A(深:000069)、金地集團(滬:600383)等漲停。過去周末人行明確存量房貸利率下調時間表，三大一線樓市放鬆限購助攻，資金瘋狂湧入股市持股過節，今日又再有券商、交易服務商出現交易卡頓等情況。在A股繼續上漲的預期下，上交所定於10月7日（周一）組織開展假期後系統壓力測試，以應對交易量繼續井噴。中證監對金融機構作出國慶工作安排，要求券商確保在下一個交易日之前各交易網絡、交易系統、交易設備處於正常工作狀態。內媒消息指，已有地方證監局要求券商訂單吞吐速率、成交峰值吞吐速率等指標應當在歷史峰值的三倍以上，交易時段相關網絡帶寬應當是近一年使用峰值的兩倍以上。(ry)