30/09/2024 11:11

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.5140 +17.80 1周 1.5220 -20.50 2周 1.9270 +11.20 1個月 1.8200 +0.00 3個月 1.8400 +0.40 6個月 1.8890 +0.10 9個月 1.9010 -0.10 1年 1.9230 +0.10

《經濟通通訊社30日專訊》國慶長假前夕，人民銀行昨日（29日）及今日分別進行1820億元(人民幣．下同)、2121億元7天期逆回購，中標利率已由此前的1.70%調整為1.50%。本周僅9月30日有1601億元逆回購到期，連同昨日放水1820億，即國慶前夕共放水2340億元。內地國慶假期，滬深交易所在10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市，10月8日(星期二)起照常開市。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1周、9個月向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)