30/09/2024 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升5點子，報7.0155

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0074，較上個交易日升27點子，兩連升，續創去年5月18日以來近一年半新高，上個交易日報7.0101。全月計，中間價升值1.5%。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅高開5點子，報7.0155，上個交易日即期匯率收盤報7.0160。

中國接連推出提振經濟政策，市場情緒樂觀。興業研究最新觀點指出，展望第四季度，人民幣整體處於多頭氛圍中。鑑於美國通脹可能階段性反彈，美元利率匯率存在波段反彈動能，屆時人民幣也將出現回調波段。在此之前，人民幣匯率將在未結匯盤的推動下延續升值慣性，股匯正向聯動進一步強化升值動能。(sl)

