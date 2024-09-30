30/09/2024 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收報7.0156，9月升值1%連升三月

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日小升，收報7.0156，較上個交易日4時30分收盤價升4點子，五連升，續創去年5月17日以來近一年半新高，全日在7.0108-7.0200之間波動。全月計，9月人民幣即期匯率升值1.03%，連續第三個月上漲，升幅較8月的九個月高位1.95%回落。

離岸人民幣兌美元(CNH)自日內高點逐步回調，現跌193點子，報6.9999。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0074，較上個交易日升27點子，兩連升，續創去年5月18日以來近一年半新高，上個交易日報7.0101。全月計，中間價升值1.5%。

交易員稱，市場繼續消化中國連續出台的經濟刺激政策，但與股市火熱表現相比，國有大行的緩升舉動令人民幣反應有限，密切關注國慶假期期間離岸市場走勢。

他們並表示，政策密集推出有利於市場信心繼續修復，中國經濟復甦前景向好，同時市場也期待財政政策配合形成更大力度共振，國慶假期後人民幣仍有望測試7元關口。(sl)

