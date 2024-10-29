30/09/2024 09:29

【人行操作】人行2121億逆回購利率1.5%，今放水520億

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行公布，今日進行2121億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率為1.50%。

人行上周五(27日)公告稱，為加大貨幣政策逆周期調節力度，支持經濟穩定增長，從9月27日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.70%調整為1.50%。

公開市場今日有1601億元逆回購到期，即今日淨投放520億元。

人民銀行昨日(29日)進行1820億元7天期逆回購，中標利率為1.50%，因昨日無逆回購到期，即昨日等額淨投放1820億。

此外，本周僅9月30日有1601億元逆回購到期，連同昨日放水1820億，即國慶前夕共放水2340億元。

國慶假期期間，滬深交易所在10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市，10月8日(星期二)起照常開市。另外，10月12日(星期六)為周末休市。同時，滬港通、深港通在上述日子不提供服務。(jq)