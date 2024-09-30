30/09/2024 14:09

【提振內房】河南取消購房賣房限制，加快推進現房銷售試點工作

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行宣布個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%，至於存量房貸利率則要求各商業銀行在今年10月31日前開展批量調整，預計平均降幅0.5個百分點左右。

一線城市廣州、深圳和上海昨晚應聲宣布取消或放寬樓市限購措施，其他城市今日亦宣布跟進。其中河南省住建廳等7個部門出台20條措施促進房地產市場止跌回穩，包括取消商品住房的購買人資格審核和轉讓年限限制，取消普通住宅和非普通住宅標準，並強調要加快推動降低存量房貸利率、優化房貸最低首付比例，鄭州、開封、濟源示範區要加快推進現房銷售試點工作等。河南省已明確，今日起全省各地商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%。

另外，青海省亦明確，要全面落實信貸優惠政策，督促商業銀行將存量房貸利率降至新發放貸款利率水平，並將二套房貸款最低首付比例由25%下調到15%，努力滿足新市民、新青年等群體住房需求。



*多家股份行展開調整存量房貸準備工作*



此外，繼國有大行和股份行響應存量房貸利率下調之後，城商行亦迅速跟進。其中，江蘇銀行(滬:600919)已支持省內首套、二套房最低首付比例均為15%。該行張家港市一家支行客戶經理昨表示，目前首套、二套房的首付比例均可按15%執行，而首套房貸利率低至2.9%。江蘇早在5月底已根據人行江蘇分行下發的通知，將首套和二套房貸最低首付比例分別調整為15%和25%，而且全省已於6月初取消首套和二套房貸利率下限。

成都銀行(滬:601838)、寧波銀行(深:002142)均於今日公告，正依法有序推進批量調整存量商業性個人住房貸款利率工作，擬於2024年10月12日發布具體操作細則，2024年10月31日前完成批量調整。(sl)