30/09/2024 15:20

【傾力救市】官媒分析：當前A市場估值低、性價比高，可持股過節

《經濟通通訊社30日專訊》在一籃子重磅利好政府組合拳加持下，A股市場在國慶假期前最後一個交易日繼續瘋漲，滬深兩市成交額午後突破2.3萬億元人民幣，刷新紀錄。內媒《證券時報》引述多名分析人士指出，當前A股市場估值較低，具有較高的性價比和安全邊際，且當前美聯儲正式開啟降息周期，外部壓力對國內貨幣政策的掣肘有望減弱，國內政策或更加積極。此外，海外投資者對A股市場的態度或將轉為樂觀。因此，持股過節或是不錯的選擇。

報道引述私募排排網調查結果顯示，65.82%的私募建議滿倉或重倉持股過節，他們認為市場已顯露底部雛形，在政策面利好、情緒面改善背景下，市場隨時可能開啟反彈行情；25.32%的私募建議中性倉位過節，他們認為長假期間消息面及外圍市場不確定性較高；另有8.86%的私募建議輕倉或持幣過節，認為外圍衰退預期漸濃，國內拐點尚未明朗，市場依舊會延續震盪築底的格局。

對於國慶節後的行情，調查結果顯示，69.23%的私募持樂觀態度，認為在政策利好驅動下，市場低位回穩、逐步反彈的概率較大；23.08%的私募持中性態度，認為雖然市場下行風險有限，但翻身向上仍面臨一定困難；7.69%的私募持謹慎態度，認為市場情緒回暖需要一個過程，節後市場可能出現調整。(sl)