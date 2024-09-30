30/09/2024 09:42

【聚焦數據】中國9月官方製造業PMI升至49.8%，勝預期

《經濟通通訊社30日專訊》國家統計局公布，9月製造業採購經理指數(PMI)為49.8%，比8月上升0.7個百分點，優於預期的49.5%，製造業景氣度回升，創五個月新高，但也是連續第五個月處於萎縮區間。

9月非製造業商務活動指數為50.0%，比8月下降0.3個百分點，創21個月低位。9月綜合PMI產出指數為50.4%，比上月上升0.3個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，9月製造業生產活動加快，PMI升至49.8%，景氣度改善。



*9月生產指數升至臨界點以上*



其中，生產指數為51.2%，比上月上升1.4個百分點，升至臨界點以上，製造業生產活動加快。新訂單指數為49.9%，比上月上升1.0個百分點。從行業看，醫藥、汽車、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月低於臨界點，產需有所放緩。

大型企業PMI為50.6%，比上月上升0.2個百分點；中、小型企業PMI分別為49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1個百分點。大、中、小型企業生產指數均位於擴張區間，其中小型企業生產指數5月份以來首次升至臨界點以上。



*消費品行業景氣度明顯回升*



從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53.0%和52.0%，比上月上升1.3和0.8個百分點，繼續保持良好發展態勢；消費品行業PMI為51.1%，比上月上升1.1個百分點，景氣度明顯回升；高耗能行業PMI為46.6%，比上月上升0.2個百分點。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為45.1%和44.0%，比上月上升1.9和2.0個百分點，仍位於較低運行水平，表明受有效需求不足以及部分大宗商品價格波動等因素影響，製造業市場價格總體水平繼續回落，但降幅有所收窄。



*9月非製造業PMI創21個月新低*



9月非製造業商務活動指數降至50.0%，創21個月低位。其中，服務業商務活動指數為49.9%，比上月下降0.3個百分點，略低於臨界點，服務業業務總量與上月基本持平。從行業看，由於暑期出行旺季結束，以及部分地區受颱風等極端天氣影響，鐵路運輸、水上運輸、文化體育娛樂等行業商務活動指數回落幅度較大，均降至收縮區間。從市場預期看，業務活動預期指數為54.6%，持續處於景氣區間，其中貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間，企業對近期行業發展更為樂觀。

建築業商務活動指數為50.7%，比上月上升0.1個百分點，繼續保持擴張。從市場預期看，業務活動預期指數為53.1%，仍位於擴張區間。其中，土木工程建築業、建築安裝裝飾業業務活動預期指數均位於55.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展信心較強。

9月綜合PMI產出指數50.4%，繼續位於擴張區間，表明中國企業生產經營活動總體擴張有所加快。(sl)