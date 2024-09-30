30/09/2024 09:48

【聚焦數據】9月財新中國製造業PMI降至49.3創逾一年新低

《經濟通通訊社30日專訊》在8月短暫擴張後，9月中國製造業景氣度回落，重回收縮區間。9月財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得49.3，低於預期的50.5，重回榮枯線以下，較8月下降1.1個百分點，並創2023年8月以來最低值。

國家統計局同日公布的9月製造業PMI錄49.8，較8月升0.7個百分點，為2024年5月以來最高，連續五個月處於收縮區間。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業供給微升，但需求收縮明顯。9月生產指數仍在擴張區間，但是擴張幅度收窄，據樣本企業反映，增產企業當月處理的都是原有訂單。



*需求降至兩年低位，出口刷13個月低，就業繼續收縮*



需求未能延續8月的改善態勢，9月製造業新訂單指數降至榮枯線下，錄得2022年10月以來的最低值，其中投資品需求下降最為明顯。受訪企業反映，潛在需求減弱，競爭加劇，市況低迷導致最近新業務量減少。外需同樣收縮，新出口訂單指數連續第二個月處於收縮區間且刷新13個月以來的低點。

由於企業訂單減少，減員壓力較大，9月製造業就業指數在過去13個月內第12次位於收縮區間，其中，投資品和消費品生產企業用工收縮，中間品類企業用工增加。不過，這足以消化較為有限的新增訂單，積壓訂單七個月來首次出現下降。

因為新接業務量減少，製造業採購量連續第三個月收縮。同時因生產增速放緩，原材料庫存指數已連續第二個月處於擴張區間，且小幅上升；產成品庫存也因為出境運輸延誤及新訂單量減少而增加。



*銷售價格續跌，企業經營信心跌至此項統計以來次低*



製造業價格承壓。9月製造業購進價格指數連續第二個月、出廠價格指數連續第三個月落於收縮區間，分別錄得2023年7月和2024年4月以來的最低值。其中，金屬原材料價格走弱對成本降低貢獻頗大，銷售價格下跌則是成本下降和市場激烈競爭的綜合結果。

製造業企業家樂觀信心有限。9月生產經營預期指數略高於榮枯線，錄得自2012年4月此項數據收集以來的次低，僅高於2019年6月。企業希望業務拓展舉措和新產品問世有助於推動未來一年增產，但部分企業則擔心全球經貿前景欠佳，會對銷售造成負面影響。



*分析：增量政策緊迫性和必要性進一步提升*



財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業景氣度回落，供給略有擴張，需求顯著收縮，外需承壓，就業壓力大，物流運輸有所延遲，企業被動增加庫存，通縮壓力大，企業樂觀情緒降至近年低位。國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力和意願形成制約；外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加，三季度經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他建議，前期政策應加快落地見效，增量政策的緊迫性和必要性進一步提升。當前相關政策空間較為充足，財政政策和貨幣政策應在保民生、促就業、拉內需方面發揮更大作用。