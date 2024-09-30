30/09/2024 09:49

【聚焦數據】9月財新中國服務業PMI降至50.3創近一年新低

《經濟通通訊社30日專訊》9月暑期結束，中國服務業景氣度繼續在擴張區間回落，服務業擴張速度持續放緩。財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得50.3，較8月低1.3個百分點，為2023年10月來最低。



*9月財新中國綜合PMI降至50.3創11個月低*



同時公布的9月財新中國製造業PMI錄得49.3，低於8月1.1個百分點，再度降至榮枯分界線下，錄得2023年8月以來最低。受兩大行業景氣度同時回落的拖累，當月財新中國綜合PMI下降0.9個百分點至50.3，為11個月以來最低。

國家統計局同日公布的數據顯示，9月製造業PMI錄得49.8，連續五個月處於收縮區間，但較8月上升0.7個百分點，為2024年5月以來最高；服務業商務活動指數下降0.3個百分點至49.9，為年內最低；綜合PMI生產指數微升0.3個百分點至50.4。

從財新中國服務業PMI分項數據來看，9月服務業供需擴張同步放緩，新訂單指數在擴張區間下降，僅略高於榮枯分界線，為2023年11月以來最低。外需在7月觸底後連續兩個月反彈，9月新出口訂單指數與二季度基本持平。接受調查的企業反映，銷售渠道拓寬，疊加大力促銷，推動出口業務量上升。



*成本升至逾兩年高，利潤續承壓，經營信心歷來第三低*



在8月短暫收縮後，9月服務業就業邊際回暖，就業指數重回擴張區間。企業稱，增加用工是為了應對未來工作量增長。企業增加的人手暫時未能完全消化新訂單，9月積壓業務量繼續擴張但幅度有限。

原料、工資和能源費用繼續上漲，導致服務業成本居高不下，9月投入品價格指數在擴張區間升至2022年5月來最高。儘管如此，企業迫於需求不足、競爭加劇的壓力，繼續降價促銷，銷售價格指數連續兩個月低於臨界點，9月降幅略有收窄，顯示服務業企業利潤持續承壓。

企業信心出現波動，9月服務業經營預期指數在擴張區間降至有數據以來第三低位，僅高於2022年2月、3月的低點。企業擔心競爭加劇，同時全球經濟前景堪憂。



*分析：政策應在保民生促就業拉內需方面發揮更大作用*



財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業和服務業生產均小幅擴張，製造業需求端收縮明顯，製造業就業拖累整體就業下降，尤其值得注意的是，製造業和服務業樂觀預期均大幅下滑至歷史低位。最新宏觀經濟數據全面低於市場預期，國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力和意願形成制約。同時外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加。三季度經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他認為，前期政策應加快落地顯效，增量政策的緊迫性和必要性進一步上升。當前相關政策空間較為充足，財政政策和貨幣政策應在保民生、促就業、拉內需方面發揮更大作用。(sl)