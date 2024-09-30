30/09/2024 15:57

【傾力救市】開戶量猛增2至4倍，部分券商國慶繼續提供開戶服務

《經濟通通訊社30日專訊》滬深股市高歌猛進，股民積極入市，新手亦如潮水般湧入券商開戶分一杯羹。據內媒《每日經濟新聞》報道，近期許多券商的開戶量呈現2-4倍的增長，尤其是線上開戶大幅增加，而且以往不活躍的客戶也開始回歸，較前期日均召回客戶量增加了3-5倍。

《證券時報．券中社》指出，為方便客戶開戶，多家券商宣布國慶假期推出7x24小時開戶服務，錯峰開戶不排隊。還有部分券商營業部通知客戶，在國慶及周末照常營業，支持現場辦理業務。

報道引述一位家住杭州的女士稱，她在今日盤後收到所在券商短信，該券商稱「杭州慶春路營業部節假日(周末、國慶)照常營業。現場服務時間上午9至下午4點，歡迎新老客戶前來諮詢辦理相關業務」。(sl)