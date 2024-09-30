30/09/2024 12:14

《融天納地－溫天納》政治局會議定調第四季度政策方向

《融天納地》上周中央政治局會議召開，討論目前內地經濟形勢，值得留意的是會議強調主動作為，同時淡化全年經濟社會發展目標的定調，由「堅定不移完成」調整為「努力完成」。當中，會議提及的主動作為，估計將涉及推出一系列新的增量政策，擴內需政策大有機會進一步出台。



不過，這次會議所釋放出的訊號，是否代表政策轉向？目前仍待觀察，始終，參考以往情況，每當內地生產與需求出現結構性背離，中央亦曾多次在逆周期宏觀調控政策中擴大調控力度，主要是為了促進生產與需求的再次配對，為促成經濟良性循環的常規操作。



針對資本市場影響，投資市場甚為關注內地宏觀政策的定調。參考會議方向，可見中央貫徹落實早前二十屆三中全會精神和7月中央政治局會議精神，措辭甚為積極，方向更為明確，特別有兩點值得留意。



首先，針對財政政策，預期內地增量財政政策加碼的機會有所提升，方向或涉及中央加槓桿，當中第四季度或有機會增發國債，以及適度提高赤字率，擴大有效需求，支撐「三保」工作。其次，針對貨幣政策，預期中央較大機會加強及加快貨幣政策的落實，「寬貨幣」在今年內仍有突破的空間。



在房地產政策領域，會議對涉及房地產政策的表述較多，首先提及要促進房地產市場止跌回穩，此屬政策支撐安排，以減慢傳統經濟增長動能回落的速度，確保經濟增長動力平穩過渡，避免出現經濟增長失速的情況，貫徹落實去年底中央經濟工作會議「先立後破」的精神。至於具體政策措施，會議暫未涉及大多增量地產政策。不過，觀察目前房地產景氣度，隨著穩地產政策績效發揮，商品房銷售、房企融資、開工及施工面積等環比開始呈現復甦，加上年底基數效應，年內房地產市場止跌回穩料一步步落實。



關於內地就業範疇，不能否認，內地經濟動能轉換觸發結構性分化。若然政府能適度干預，彌補市場不足，以政策緩解新舊動能轉換的挑戰，擴大財政政策，直接擴大內需，預期將能積極處理就業問題，達至改善的效果。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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