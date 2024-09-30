30/09/2024 09:48

《陶冬天下－陶冬》石破茂逆襲成功，安倍經濟學步入尾聲

《陶冬天下》上周的最大事件，是中國政府快速推出一系列重磅刺激政策，港股及A股走出了2008年以來最大的單周升市，成交量暴漲，不僅中國散戶跑步進場，海外基金亦見重新建倉。港股及A股風頭十足，把再創新高的美股、再創新高的金價和一年新高的美匯都比下去了。憧憬美國聯儲局連續減息，美國國債收益率曲線全盤下移。



此外，日本自民黨總裁選舉，前幹事長石破茂在第一輪落後的情況下，贏得了第二輪投票勝利，即將成為新任日本首相，日圓止跌回升。當時市場認定高田當選，日圓一路走值，石破茂翻盤消息一傳出，日圓暫態升值。媒體報道沙特可能放棄每桶100美元的定價目標，石油價格輾轉向下。



石破茂當選第28任自民黨黨魁。他曾經出任過八屆內閣成員，連續12次成功競選國會議員。他在選民中人氣很高，但是四次角逐自民黨黨魁卻屢屢敗北。儘管在第一輪投票中名列第二，石破茂在第二輪投票中吸取了出局者小泉進次郎的多數選票，成功擊敗熱門對手高市早苗，奪得日本首相大印。



石破茂在日本是一位公認的國家安全專家，他曾經提出建立「亞洲北約」的設想，在國防政策上的立場可想而知。他主張日美聯盟，不過不像競爭對手高市早苗那麼極端。在對華政策上，石破茂可能在上任初期遞出橄欖枝，試圖與中國直接對話。他從本質上還是親美抗華的，但是不排除有短暫的「休兵期」。日美關係仍是日本貿易、外交與國防的基石，他會維持與美國的親密關係，不過個別議題上可能表達自主態度。



石破茂對日本經濟的最大衝擊，可能是走出安倍經濟學的既定框架。他支持日本央行貨幣政策正常化，這使得加息進入直道。同時他主張逐步改善財政狀況，把經濟引導回可持續發展的道路，並在適當時提高企業和個人稅率。雖然他也表示如有必要可以推出財政刺激措施，但是石破茂是候選人中唯一一位對貨幣政策正常化和加稅持正面態度的。



筆者認為，如果日本經濟可以維持增長態勢，而石破茂可以執政兩年以上，安倍經濟學應該會成為歷史，日圓匯率也可能走向正常。這輪股市升勢，與日圓的貶值有莫大關係。經濟復甦靠的也是受惠於日圓貶值的出口、海外遊客和海外熱錢。日本的內需在改善中，但是復甦力度不強。股市上漲仍需要仰賴外部因素，因此弱日圓對於日本經濟的周期性支持是巨大的。



如果日圓升破135，日本的經濟復甦或許就可能逆轉。這就決定了日本央行在加息上慎之又慎，石破茂在處理財政政策和影響貨幣政策上也會比較謹慎，但是在經濟政策思路上，政治異類或許帶來經濟管治思路上的不同。至於石破茂政府會不會提高企業稅，筆者感覺言之尚早。在自民黨這一代政客中，石破茂的特點是不走極端，政治態度和經濟政策的平衡感較強。



美國8月PCE通脹上漲了2.2%，vs上期2.5%及分析員預期的2.3%，而核心通脹2.7%，vs上期的2.6%及預期的2.7%。通脹趨勢沒有出現大的改變，3個月平均PCE通脹落在2.1%，距離聯儲局政策目標僅咫尺之遙，不過進一步的物價回落就暫時不明顯。扣除食品和能源的服務業通脹和商品通脹，按月都是0.2%，均為3個月來的高點。



個人消費按月實質增長為0.1%，名義增長為0.2%，儲蓄率回落到4.8%。消費增速是2023年10月以來最慢的，但是仍然在增長中。這些數字折射出就業市場放緩、收入預期放緩後的消費趨勢－－審慎消費，但基本上符合經濟軟著陸的特徵，也與經濟分析局(BEA)上調第二季度GDP終值相吻合。



聯儲局決策層對PCE數據包十分重視，最新數據基本證實了他們現有的物價趨勢和消費趨勢判斷，相信不會令他們改變自己心目中的利率路徑。聯儲局的觀察重心已經從通貨膨脹轉向就業市場和消費信心，而核心觀察點確實沒有出現異常。期貨市場預計今年最後兩次會議還有3碼減息，而FOMC點陣圖預計還有2碼。



筆者預期11月會議聯儲局降息25點，12月再降25點。如果沒有大的意外，FOMC會以小步快進的方式推進利率環境正常化。商業利率已經反映出了未來政策利率的走勢，市場的金融環境也已經鬆弛下來，所以決策者有空間更好地把控資金預期，毋須過度操作，觸發市場不必要的恐慌。



值得留意的是，美國家庭負債總額達到17.8萬億美元，創下歷史新高。由於利率仍在20多年高點，而疫情救濟所帶來的超額儲蓄已經消耗殆盡，家庭債務問題正在逐步顯現，並可能在不久的未來衝擊消費信心。目前家庭債務困難主要集中在低收入人群，會不會向中等收入家庭蔓延值得關注。當下美國解僱員工並不常見，只是招工需求明顯放慢。



本周焦點是美國9月非農就業數據，預計新增就業28萬，比上期的14.2萬幾乎翻倍；失業率料略升至4.3%。歐元區9月CPI可能升1.9%，達到政策目標，不過這主要是汽油價格一己之功；核心通脹估計仍在2.8%上下徘徊。中國的PMI也值得留意，並且進入國慶長假期。《陶冬》



*本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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