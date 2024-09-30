30/09/2024 16:43

《本港經濟》金管局：8月底外匯基金總資產按月增加106億元

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布，截至今年8月31日，外匯基金總資產為39815億元，較7月底增加106億元，其中外幣資產增加103億元，港元資產增加3億元。

外幣資產增加，主要是因為投資按市價重估、來自投資的利息收入及已購入但未結算證券的月底餘額增加，但有關增幅因財政儲備提取存款而被部分抵銷。港元資產增加，主要是因為香港股票按市價重估，但有關增幅因銀行存款減少而被部分抵銷。

貨幣發行局帳目顯示，今年8月底的貨幣基礎為19349億元，較7月底增加117億元，增幅為0.6%。8月底的支持資產總額增加176億元至21731億元，增幅為0.8%。支持比率由7月底的112.07%，上升至8月底的112.31%。(cl)