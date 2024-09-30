30/09/2024 08:56

【外圍經濟】美國8月PCE按月升0.1%，消費者信心指數續升

《經濟通通訊社30日專訊》美國經濟分析局報告顯示，美國8月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0.1%，符合市場預期，升幅低過7月的0.2%；按年升幅放緩0.3個百分點至2.2%。

撇除食品及能源的核心PCE物價指數按月升0.1%，市場原先估計升0.2%；按年升幅則加快0.1個百分點至2.7%，符合預期。

與此同時，美國9月消費者信心指數續升，達到5個月高點，顯示聯儲局減息後，美國人對經濟前景的樂觀情緒增強。

數據顯示，密歇根大學9月消費者信心指數終值升至70.1，初值為69。8月為67.9。消費者預計未來一年通脹率為2.7%，為2020年底以來最低水平，也低於上個月預計的2.8%。(rc)