30/09/2024 09:22

【外圍經濟】歐洲股市觸及紀錄高位，減息押注和中國刺激措施推動

《經濟通通訊社30日專訊》歐洲股市周五(27日)觸及紀錄高位，提振因素包括中國一系列刺激措施，以及市場愈來愈相信美國和歐元區未來幾個月將進一步減息。

斯托克600指數收市上漲0.5%，此前新發布的數據鞏固了對美國進一步減息的預期。聯儲局看重的美國基礎通脹和居民支出指標8月輕微上升，凸顯出經濟在降溫。

歷峰集團、愛馬仕國際和開雲集團等奢侈品公司股價延續漲勢，因投資者預期中國促進增長的措施將令歐洲出口商受益。化工和汽車股也位列表現最好的板塊。

相比之下，通常被視為避險股的醫療板塊當天表現墊底。諾和諾德股價下跌，此前摩根大通表示，這家丹麥製藥商第三季度業績可能令人失望，原因是其減肥藥Wegovy的銷售不及預期。(rc)