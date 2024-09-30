30/09/2024 14:00

【外圍經濟】受違規行為影響，野村連失數單日圓債發行經辦業務

《經濟通通訊社30日專訊》在當局發現野村控股存在市場違規行為後，該日本最大券商幾宗日圓債券發行交易的牽頭經辦行資格已被取消。

根據承銷商公告，豐田金融、三井住友信託控股和沖繩振興與開發金融等至少4家日本公司將野村移出債券發行經辦人名單。日本證券監管機構表示，對野村涉嫌操縱國債期貨市場一事展開了調查，並發現了違規行為。

伴隨著日本股市周一(30日)全線下跌，東證指數一度下跌3.8%，野村股價跌幅一度達到7.9%。石破茂在執政黨自民黨的總裁選舉中獲勝，令此前押注他對手上台會帶來更多貨幣刺激措施的投資者措不及防。

野村連丟數單，正值日圓公司債一級市場迎來高峰之際。在始於4月的上半財年，此類債券的發行規模已經超過10萬億日圓（700億美元），創下歷史新高。(rc)