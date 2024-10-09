09/10/2024 17:27

《外圍焦點》多名聯儲局官員發表講話，FOMC公布9月會議記錄

《經濟通通訊社9日專訊》科技股七巨企推動美股昨日走高，市場從一個月來最糟糕的交易日中反彈，投資者將關注於周四(10日)公布的消費物價指數(CPI)數據。道指上漲126.13點或0.3%，報42080.37點。標普500指數上漲55.19點或1%，報5751.13點，接近歷史高位。納指上漲259.01點或1.5%，報18182.92點。港股方面，恒生指數收市報20637，跌289點或1.4%，成交4270億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根就經濟現狀發表講話。10:30pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在芝加哥支付研討會致開幕詞；10日凌晨12:15am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。12:30am，美聯儲副主席杰斐遜在有關貼現窗口的活動上講話。2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布9月17-18日會議記錄。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布8月批發庫存，月率升幅料維持於0.2%；8月批發貿易月率升幅料由1.1%收窄至0.4%。

在美國，今晚公布業績的公司有:海倫特洛伊(HELE)等。(wa)