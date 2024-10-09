09/10/2024 08:57

紫金礦業擬10億美元向紐蒙特購持有加納Akyem金礦全數股權

《經濟通通訊社9日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，境外全資子公司金源國際控股10月9日與美國金礦開採公司Newmont Corporation(紐蒙特)子公司Newmont Golden Ridge Ltd簽署《股份收購協議》，擬出資10億美元，收購Newmont Goldegn Ridge100%股權，其主要擁有加納Akyem金礦項目全數權益。

Newmont Goldegn Ridge註冊於加納，紐蒙特持有其100%股權，公司並持有位於加納的Akyem 金礦100%權益。根據加納礦業法，當Newmont Goldegn Ridge向股東分紅時，政府享有10%的分紅權。截至2023年12月31日，其資產總額為12.27億美元，負債總額為5.18億美元，淨資產為7.09億美元，2023年度實現銷售收入5.74億美元，淨利潤1.28億美元。

Akyem金礦位於加納南部的東部省，距加納首都Accra市約180公里。Akyem金礦採礦權由東部、西部兩個採礦租約組成，有效期至2025年1月，現有全部資源及生產設施均在東部採礦權內。目前，採礦租約延續申請已於2024年9月獲得加納國土與自然資源部的批准（東部、西部採礦權將分別自有效期屆滿之日起延期12年、5年），仍需獲得加納議會的追認。

Akyem金礦是加納最大金礦之一，於2013年10月開始商業化生產，礦山及選廠運行穩定，設備狀態良好，採用常規炭浸工藝，選廠設計處理能力850萬噸／年。2021年至2023年黃金產量分別為11.9噸、13.1噸和9.2噸。項目目前為露天開採，按照紐蒙特當前排產計劃（含前述地採資源儲備），礦山到2028年開始將轉為井下開採，服務年限到2042年，預計全礦山壽命周期內年均產黃金約5.8噸。紫金經過研究認為，在目前及未來預期金價條件下，該項目可利用的資源儲量仍然有較大潛力，項目有較大開發前景，預計通過進一步的勘查、經濟技術重新評價以及技術改造，項目資源儲量和產量均有進一步提升空間。

Newmont Goldegn Ridge同時持有Akyem金礦外圍的四個探礦權，其中三個毗鄰Akyem礦區，四個探礦權合計面積79.59平方公里。Akyem金礦位於世界主要黃金成礦帶上，屬典型的造山型金礦。礦床走向延長超過2.5公里，南東傾向延深超過900米，礦床由多個高品位礦體組成，礦體寬度為10-100米，礦體厚大且礦化連續性好，具有較好資源開發利用和勘查潛力。

紫金指出，是次交易存在不確定性，交易的最終達成有賴於一系列先決條件的實現或豁免；採礦權租約的延期仍需獲得加納議會的追認；項目存在採礦量達不到設計生產能力、生產金屬量低於預期的風險；項目經濟效益會受到金價波動影響等。(eh)